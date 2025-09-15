自宅にクマが侵入、襲われたのは愛犬でした。住民の男性「（クマが）向かってきて、そうしたらクマの手が入ってきて、（窓を）閉めて攻防戦ですね」14日午後9時すぎ、福島県喜多方市の住宅で、住民の男性が飼い犬の鳴き声を聞き、窓を開けたところ、体長およそ1メートル50センチのクマと遭遇。男性は窓を閉めて、その場を離れたため、けがはありませんでした。クマは、その後、住宅からいなくなりましたが、男性の飼い犬がクマに襲