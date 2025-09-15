2025年8月9日(土)14時から茨木市「おにクル」で開催したイラスト・マンガ創作部のイベント、「みんなで同時にイラストをラクガキ！」お絵かきチャット交流体験イベントはどんな感じだったのか？というアフターレポートは以下から。まずは開催前の準備。GIGAZINE編集長がトコトコとおにクル7階まで荷物を抱えて持って行き、8月6日(水)の午後から最終レイアウト確認を実施。大体こんな感じで座席配置することにしました。ついでにWi-