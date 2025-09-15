[9.15 J1第29節 FC東京 1-0 東京V 味スタ]鮮やかな決勝ゴールで“東京ダービー”を制した。FC東京FW長倉幹樹は後半15分に決勝弾。「どっちに転ぶかわからないゲームを持ってこれたのは大きい」と謙虚に喜んだ。東京ヴェルディとのダービーは一進一退の攻防が続いた。均衡が崩れたのは後半15分。GKキム・スンギュのGKキックからFWマルセロ・ヒアンが頭で逸らし、反応していた長倉が相手GKの飛び出しを見計らい、左足でループシ