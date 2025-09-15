[9.15 J1第29節 FC東京 1-0 東京V 味スタ]アメリカ遠征から帰国後、最初の試合でしっかりと勝利に貢献した。FC東京は17年ぶりに“東京ダービー”で勝利。17年前の勝利時にもフル出場していたDF長友佑都は「17年もやってるんですね……しぶといです」と笑顔で喜びを噛みしめた。東京ヴェルディが昨シーズンに昇格後、ダービーマッチは3試合連続で引き分け。白黒をはっきりさせるダービーで、長友は先発入り。FC東京はDFラインに