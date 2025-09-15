【マドリード＝秋山洋成】米国のベッセント財務長官ば１５日、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業について、米国に所有権を移す方向で合意したと述べた。１９日に米中首脳会談で承認が必要とし、詳細は明らかにしなかった。ベッセント氏は１４〜１５日、スペインのマドリードで、何立峰（フォーリーフォン）副首相と、ティックトックや関税問題を巡る協議をした。米国では１月、安全保障上