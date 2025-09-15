３児のママで女優・上戸彩が１４日、フジテレビ「ボクらの時代」に映画映画「沈黙の艦隊北極海大海戦」で共演した大沢たかお、プロデューサーの松橋真三氏と出演した。今回のオファーを引き受けた理由を聞かれた上戸は「母である私にオファーしてくださっていて、すごく子育てを優先させてくださって。その温かさに飛び込みたくなった、というか」と明かした。上戸は２０１２年９月１４日、自身の２７歳の誕生日にＥＸＩＬ