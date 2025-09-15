陸上の世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）、男子１１０メートル障害予選で、２０２４年パリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が順調な滑り出しを見せた。先月に日本人初の１２秒台をマークしたメダル候補は予選５組に登場すると、１３秒２２で２位に入った。レース後には「余力を残してゴールできた。想像以上の歓声で楽しくなっちゃいましたね」と笑みを浮かべた。満員の国立競技場から沸き起こる声援に応えよう