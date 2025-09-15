◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は６メートル３０センチを跳んだ。自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新。１４回目の世界記録更新で金メダルを獲得した。大会スペシャルアンバサダーで俳優の織田裕二は、ＴＢＳの生中継で「これで歴史だからね。赤の他人ですよ。何でこんなに心動かされるんだろう」と大興奮。世界記