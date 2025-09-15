長倉幹樹がピッチに倒れた福田湧矢にボールを当てるシーンがあった9月15日にJ1リーグ第29節、FC東京と東京ヴェルディの東京ダービーが味の素スタジアムで行われた。1-0でFC東京が勝利したなか、FW長倉幹樹が倒れている相手選手にボールを当てて、コーナーキックを獲得する場面があった。長倉は試合後に「改めて振り返ると、よくないことしたなと思います」と話した。試合はダービーらしく、前半から球際の激しい攻防が続いた。