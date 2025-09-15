１５日に東京・国立競技場で行われた世界陸上の男子棒高跳びで、絶対王者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新記録を樹立し、３連覇を達成した。２位に３０センチ差をつける圧勝。それもそのはず、この２５歳の記録はまさに異次元なのだ。（デジタル編集部）世界記録の更新は１４度目のデュプランティス。歴代２位の記録は、２０１４年にルノー・ラビレニ（仏）がマークした６メートル１６