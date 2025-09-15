【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比92.41ドル高の4万5926.63ドルを付けた。米国と中国がスペインで開催した閣僚級の貿易協議を受けて、協議進展への期待から買い注文が先行した。米長期金利の低下も投資家心理を支えた。