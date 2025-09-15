「陸上・世界選手権、男子１１０メートル障害予選」（１５日、国立競技場）昨夏のパリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が、１３秒２２の組２位で準決勝に進んだ。上々のスタートを切ると、後半にかけてぐんぐん加速。３連覇中のグラント・ホロウェイ（米国）の隣のレーンで堂々と走りきり、「余力を残してレースができた。落ち着いて想定通りにいけた」と胸を張った。８月に今季世界２位で、日本記録を更新する１２秒９２