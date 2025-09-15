「陸上・世界選手権、棒高跳び」（１５日、国立競技場）デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０を跳び、世界新記録を達成した。３連覇を達成後、バーの高さを世界記録の６メートル３０にセット。２度失敗して後がなくなったが、３度目で見事に成功した。デュプランティスは頭を抱えて絶叫。スタジアムが大歓声に包まれる中、妻で同国モデルのデシレ・イングランデルと熱いキスを交わした。前人未到の大記録をま