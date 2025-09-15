◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）「２番・中堅」で先発出場した巨人のＴ・キャベッジ外野手が、６回に右中間への大飛球をスーパーキャッチ。熱投を続けていた田中将大投手を好守でもり立てた。０―０の６回先頭、ＤｅＮＡ筒香の打球が右中間へ。抜ければ長打の当たりをキャベッジは落下点へ一直線で足を運び、横っ跳びでダイビングキャッチ。両膝をつき、雄たけびを上げて感情を爆発させた。９月に