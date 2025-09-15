◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）巨人の丸佳浩外野手がスーパーキャッチを披露した。チームを救うプレーが生まれたのは両チーム無得点の５回２死満塁の場面だ。度会が流し打ったライナー性の打球が左翼線へと伸びていく。球場中の視線が注がれる中、左翼・丸は意を決して飛び込んだ。逃げていく軌道の打球に対して目いっぱい腕を伸ばしてダイビングキャッチ。抜ければ走者一掃の可能性も十分にあっ