朝はスキンケアもメイクも時間との勝負。でも「時短したいけれど、シワや肌悩みはきちんとケアしたい」という願いを叶えてくれるのが、ザ・レチノタイムの新作「リンクルモイストカバーデイクリーム」です。1品で7役をこなしながら、シワ改善効果のある有効成分「ナイアシンアミド」配合で、忙しい朝も心強いアイテムです。 1品7役！忙しい朝もこれひとつでOK 「リンクルモイストカバーデイクリーム