アメリカのトランプ大統領はFRB=連邦準備制度理事会のパウエル議長に対し、今週開かれる金融政策を決める会合で大幅な利下げをするよう求めました。トランプ大統領は15日、SNSに「“遅すぎる”パウエルは政策金利を引き下げなければならない。今すぐ、そして彼が考えていたより大幅にだ」と投稿しました。市場ではFRBが16日からの会合で0.25％の利下げを決めるとの見方が大勢を占めていますが、トランプ氏としては0.5％を超える大