◆陸上世界選手権（15日、東京・国立競技場）3日目の男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマンド・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30で自身14度目となる世界記録を更新した。唯一6メートル15を越えて世界選手権3連覇を決めると、自身の世界記録（6メートル29）を1センチ上回る前人未到の記録に挑戦。1、2回目はわずかに触れたバーが落ちて失敗したが、3回目で成功させた。世界新となる６メートル