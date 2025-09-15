◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が自身の持つ世界記録６メートル２９を更新する６メートル３０の世界新記録で金メダルを獲得。異次元の強さで３連覇を果たした。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二もデュプランティスのラスト１回の挑戦での成功に大興奮。ギリシャのカラリスと