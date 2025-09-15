◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）巨人は敗れ、田中将大投手の日米通算２００勝目はお預けとなった。決勝打は、０―０の６回２死一、二塁でＤｅＮＡ・石上が放った右越え２点適時打。打球をグラブではじき、あと一歩で捕球できなかった右翼の中山礼都は「悔しいプレーでした」と唇をかんだ。６回終了後、中山はベンチで降板した田中将の下へ向かい「すいません」と謝罪。先輩からは肩を優しくたたか