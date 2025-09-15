NiziUのMAYUKAが、MAYAに吊り上げられる（そして、それをAYAKAがジッと見ている）シュールな動画が公開された。 ■「なんでラッパーを吊し上げているの？」 公開されたのは、MAYUKAが着ているパーカーのフード部分をクリップのようなものでつまみ、そのクリップが付いた棒をMAYAが上下させると、それに合わせてMAYUKAも上下に動き、それをAYAKAがじっと見ている、というシュールな動画。