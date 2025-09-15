2025年9月15日、タマネギの産地として知られる北海道訓子府町で、タマネギの収穫作業中だった70代の女性が機械に左手を挟まれ、指を骨折する事故がありました。女性は病院に搬送されましたが命に別条はありません。事故があったのは訓子府町若富町の会社敷地内です。15日午後4時ごろ、タマネギの収穫作業中だった作業員から「女性がオニオンタッパーに左手首が挟まれた」と消防に通報がありました。警察によりますと、北見市
