陸上の世界選手権東京大会は１５日、男子棒高跳び決勝が国立競技場で行われ、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新記録で優勝し、３連覇を達成。２０２１年東京五輪、昨年のパリ五輪と合わせ、世界大会５連勝を飾った。自身の持つ世界記録を１センチ更新。世界陸連によると、１４度目の記録更新となった。（デジタル編集部）デュプランティスは５メートル５５、５メートル８５を軽々とクリア