【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１５日、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の事業売却を巡り、中国と合意に至ったことを示唆した。自身のＳＮＳに、「欧州で行われた中国との大規模な貿易協議は非常に順調に進んだ。米国の若者が救済を強く望んでいた『ある』企業に関する合意も成立した」と投稿した。