麻雀のプロリーグ『Mリーグ2025‐26』シーズンが15日、開幕し、開幕2戦目に登板したU-NEXT Piratesの仲林圭（日本プロ麻雀協会）が、四暗刻を和了り、今季チーム初勝利を飾った。【写真】開幕日にあっぱれ！パイレーツ仲林の四暗刻がさく裂！赤坂ドリブンズの鈴木たろう（最高位戦日本プロ麻雀協会）、新規参入のEARTH JETSの三浦智博（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）、BEAST XとしてMリーグに復帰した東城りお（連盟）の3選