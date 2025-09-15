◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子３０００メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（スバル）が８分３５秒９０をマークして８位入賞を果たした。目標のメダル獲得までは届かなかったが、２３年ブダペスト世界陸上６位に続き２大会連続での快挙となった。三浦は最後の水濠を３位で越え、メダルに手をかけたが、その後、スピードが落ちてメダル圏内から後退。最後の障害物を越えた後、他の選手と接触、バラン