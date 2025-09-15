天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」で9月12日、本場ドイツビールの祭典「てんしばオクトーバーフェスト2025 feat. 世界のワインフェス」が開幕し、連日多くの来場者でにぎわっている。 2018年から毎年開催され、多くの人が訪れる「てんしばオクトーバーフェスト」では、ドイツ直輸入の樽生ビールやフルーツビール、ビアカクテルを提供するほか、ソ&#