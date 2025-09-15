■東京2025世界陸上男子棒高跳・決勝（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手世界記録保持者のA.デュプランティス（25、スウェーデン）が、自身の記録を塗り替え、前人未到6m30の世界新記録を叩き出した。世界記録更新は14度目となり、世界陸上3連覇との“W快挙”を達成した。今年の8月に6m29の世界記録を更新したデュプランティスは、この日6m15まで一度も失敗することなく、先に金メダルが