現役時代バイエルンやマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティとビッグクラブを渡り歩いた元イングランド代表MFオーウェン・ハーグリーブス氏は、ユナイテッド指揮官ルベン・アモリムの選手起用に疑問を呈している。今節のシティとのマンチェスター・ダービーに0-3の完敗を喫したユナイテッド。チャンス自体がなかったわけではないが、最終的に力の差を見せつけられる悔しい結果に終わった。そんななか、同氏はこの