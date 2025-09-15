プレミアリーグ第4節マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッドのマンチェスターダービーが行われ、結果は3-0でホームチームが白星を挙げた。このダービーでのシティの戦い方はこれまでの試合とは異なるものだった。特に後半は顕著で、相手にボールを持たせてシティは堅守速攻から得点を狙っていた。実際に試合終了時点でのボール保持率は45%だった。今季のプレミア第4節を除いた直近5試合のマンチェスターダービーで