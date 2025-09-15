リヴァプールで一時代を築き、その後サウジアラビアのアル・イテファク、アヤックスを経て、今夏ブレントフォードに加入し、プレミアリーグに帰ってきたMFジョーダン・ヘンダーソン（35）。ベテランと言われる年齢になったことで、獲得を疑問視する声もあったが、ヘンダーソンはここまでリーグ戦4試合に出場。今節のチェルシー戦（2-2）ではスタメンフル出場を飾り、1アシストを記録するなど存在感を発揮した。英『GIVEMESPORT』に