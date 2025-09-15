男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は、６メートル３０を記録。自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得。異次元の強さで３連覇を果たした。５メートル５５を一発クリアすると勢いにのり、観客を沸かせた。◆大谷翔平大好き！婚約者は美人モデル…アルマント・デュプランティス▽１９９９年１１月１０日生まれ。２５歳。米ルイジアナ州生まれ、国