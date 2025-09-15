◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子棒高跳び決勝が行われ、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）は、６メートル３０センチを跳んだ。自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得。異次元の強さで３連覇を果たした。５メートル５５を一発クリアすると勢いにのり、次々とクリア。バーが上がるごとに、観客も盛り上がっていった。６メートル１５センチを一発で決めた時点