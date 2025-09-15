◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節ＦＣ東京１―０東京Ｖ（１５日・味スタ）ＦＣ東京が東京Ｖに１―０で勝利した。昨季東京ＶがＪ１に復帰してからこれまで３戦３分けだったが、０―０の後半１５分に相手ＤＦラインの裏を抜け出したＦＷ長倉が左足で鮮やかなループシュートを決め、２００８年４月１２日以来、実に６３６５日ぶりのダービーでの勝利を挙げた。その時の試合にも出場していた日本代表ＤＦ長友佑都は「寝られないで