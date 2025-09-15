■東京2025世界陸上男子棒高跳・決勝（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手世界記録保持者のA.デュプランティス（25、スウェーデン）が金メダルを獲得。“鳥人”セルゲイ・ブブカ以来、史上2人目の世界陸上3連覇を達成した。6m29の世界記録を持つデュプランティスは、この日最初の5m55を軽く決め、次の5m75はパス。5m85もクリアして、5m95を一発で決めると観衆がどよめき、圧巻の跳躍を続