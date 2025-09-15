■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100mハードルで今季、福部真子（29、日本建設工業）の持つ日本記録（12秒69）にあと0秒02に迫る日本歴代2位の12秒71を2度記録し、初めて世界陸上代表の座を掴んだ中島ひとみ（30、中島体育施設）は、準決勝で13秒02（⁻0.2）の7着でフィニッシュ。残念ながら決勝進出はならなかった。中学1年生で陸上を始めた