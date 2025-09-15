洋菓子ブランド「フランセ」から、今年もハロウィン限定スイーツが登場します。秋の味覚である栗や紫芋に果実や木の実を合わせた特別な「ハロウィンをたのしむミルフィユ」は、数量限定での発売。さらに、定番人気の「レモンケーキ」も製法を見直し、より“ふんわり・しっとり”とした食感へと進化しました。贈り物や自分へのご褒美にぴったりな、秋限定のラインナップをご紹介します♪ フランセ「ハロウィンをたのし