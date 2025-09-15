◆陸上世界選手権（15日、東京・国立競技場）男子3000メートル障害の決勝が行われ、前回大会6位で五輪は21年東京、24年パリと2大会連続入賞中の三浦龍司（SUBARU）は8分35秒90で8位。2大会連続の入賞を果たしたが、この種目で日本勢初のメダル獲得はならなかった。最後の直線に入ったところではメダル争いに食い込んでいたが、接触があった模様で失速。それでも入賞する意地を見せた。男子3000メートル障害決勝で水濠を越え