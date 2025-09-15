元オリックスのT―岡田氏（37）が15日、五十嵐亮太氏（45）らとパーソル・パ・リーグTV公式によるライブ配信「月曜日もパテレ行き」に出演。ソフトバンクに8連敗中の古巣オリックスにエールを送った。15日の対戦も敗れ、ソフトバンクとの対戦成績は3勝15敗2分け。逆転負けの敗戦パターンも目立つ。T―岡田氏は「昨年からの流れというか、相性というか。試合中の雰囲気的にも圧倒的に（大差をつけて）勝つしかないのかな」