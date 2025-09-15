◇明治安田J1リーグ第29節第3日東京V０−１FC東京（2025年9月15日味の素スタジアム）東京Vが4試合連続無得点で順位の近いFC東京に敗れた。後半15分に失点し、それを返すことができなかった。城福浩監督（64）は「前半の悪い時間帯を耐えて、後半持ち直して、チャンスの手前ぐらいまでいったが、絶好のチャンスにしきれない。失点シーンはよく振り返らないと行けないが、ヒアンがそらして出て行くのわかっていたので、つ