１５日に東京・国立競技場で行われた世界陸上で、男子３０００メートル障害に出場した三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）は８位だった。この種目では日本人初となるメダルを狙うと公言。実際、最後の一周で一時は３番目に順位を上げたが、最後の直線で競り負けた。三浦は冷静だった。スローペースでレースが進む中、ほぼ５〜６番目の好位置をキープ。ペースが上がった残り２周でやや後方に下がったが、最後の１周になると猛然とスパート