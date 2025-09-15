◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）ＤｅＮＡの石上泰輝内野手が決勝打となる先制２点二塁打を放った。両軍無得点の６回２死一、二塁、巨人・田中将のスプリットを振り抜き、右翼後方へ強烈なライナーを放った。打球は右翼・中山のグラブをはじく決勝２点適時二塁打。ベース上で両手を突き上げた背番号４４は「チャンスだったので消極的にならず、初球から振っていこうと打席に立ちました。チャンスで打