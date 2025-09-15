日米通算２００勝に王手をかけている巨人の田中将大投手（３６）が１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し、同点で迎えた６回にＤｅＮＡ打線につかまり２失点。打線の援護にも恵まれず、６回５安打２失点で黒星を喫した。５回まで相手打線をわずか３安打に抑え、今季最長となる６回のマウンドに立ったが、ついに均衡を破られた。先頭打者の筒香に真ん中に入ったスライダーを中堅フェンス付近まで運ばれたが、キャベッジが鬼気迫る