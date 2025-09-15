◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手が９回６安打無失点、１２６球で来日２年目で初完封となる９勝目をあげた。１５０キロ中盤の直球にカットボール、ツーシームを織り交ぜ来日最多の１１奪三振。助っ人左腕はお立ち台で「チームでもぎ取った勝利。守備と攻撃に助けられて勝ちきることができた」と感謝した。また左腕はブルージェイズ在籍時の１９年９月１３日（現地時