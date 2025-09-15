俳優の藤原大祐さん（21）が15日、映画『俺ではない炎上』（9月26日公開予定）炎上体験イベントに主演の阿部寛さん（61）、浜野謙太さん（44）、筒井竜平プロデューサーと共に登場。学生からの質問で驚きの趣味を答え、阿部さんと意気投合しました。映画は、阿部さん演じる主人公・山縣泰介が、ある日突然、SNS上で炎上、身に覚えのない殺人事件の犯人に仕立て上げられ、逃亡をはかる物語。泰介を追いかける大学生・サクラを芦田愛