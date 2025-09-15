ＤｅＮＡ３―０巨人（セ・リーグ＝１５日）――ＤｅＮＡが４連勝で２位に浮上した。六回、石上の２点二塁打で均衡を破り、七回に度会のソロで加点。ケイは来日初完封。巨人打線は田中将を援護できなかった。◇阪神６―２中日（セ・リーグ＝１５日）――阪神が１２球団最速で８０勝に到達した。一回に佐藤輝、大山の連続適時二塁打で先行し、三、五回に佐藤輝の２ランで加点した。中日は、松葉が試合を作れなかった。◇広島６