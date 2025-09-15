【J2第29節】(えがおS)熊本 2-1(前半2-0)徳島<得点者>[熊]塩浜遼(9分)、神代慶人(21分)[徳]高木友也(57分)<警告>[熊]古長谷千博(42分)[徳]山田奈央(8分)、鹿沼直生(17分)主審:川俣秀