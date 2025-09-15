[9.15 J1第29節 FC東京 1-0 東京V 味スタ]J1リーグは15日に第29節を行った。FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”は、FC東京が1-0で勝利。後半15分にFW長倉幹樹が決勝ゴールを挙げた。昨シーズンに東京Vの昇格で16年ぶりにダービー実現となった中で3試合連続で引き分けが続いていたが、FC東京が白星を手にした。降格圏から勝ち点6差で16位のFC東京は、5試合ぶりの白星で少しでも上に行きたいところ。前節から中14日で先発