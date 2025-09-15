◇陸上世界選手権第3日男子棒高跳び決勝（2025年9月15日国立競技場）男子棒高跳びの決勝が15日行われ、世界記録保持者でパリ五輪王者のアルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）が大会3連覇を達成した。5メートル55、5メートル85、5メートル95、6メートルを1回目で楽々クリア。6メートルを1回目でクリアしたカラリス（ギリシャ）との一騎打ちとなったが、重圧にならなかった。6メートル10、6メートル15もク