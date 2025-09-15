■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子3000m障害の決勝で三浦龍司（23、SUBARU）が8分35秒90で2大会連続の入賞を果たし、8位。最後までメダル争いを繰り広げ、国立競技場の大観衆が熱狂した。前回大会6位の三浦は今年7月のダイヤモンドリーグモナコ大会で自身の日本記録を6秒以上更新する8分03秒43をマーク。今季世界3位の記録を持って今大会に臨んでい